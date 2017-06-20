Путин отметил, что Россия продолжает безвозмездно помогать Киргизии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия продолжает оказывать финансовую помощь Киргизии на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, Россия продолжает помогать экономике Киргизии. Причем наше финансовое содействие оказывается, преимущественно, на безвозмездной основе", — заявил Путин по итогам российско-киргизских переговоров.

Он подчеркнул, что успешно работает Российско-Киргизский фонд развития, в уставной капитал которого Россия вложила 500 миллионов долларов.

"По линии Фонда профинансировано 28 крупных проектов на территории Киргизии. Еще около 700 различных проектов прокредитовано через киргизские коммерческие банки в рамках программы содействия малому и среднему бизнесу – всего на сумму более 230 миллионов долларов", — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, на поддержку бюджета Киргизии российской стороной ежегодно предоставляется 30 миллионов долларов. "Начиная с 2012 года, общая сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов. Еще 200 миллионов долларов было выделено Россией на цели адаптации экономики Киргизии к условиям членства и требованиям ЕврАзЭС", — подчеркнул он.

Путин добавил, что существенные инвестиции в республику осуществляют российские коммерческие структуры.

"Например, объем капиталовложений "Газпрома" в модернизацию киргизской распределительной системы в ближайшие годы составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации страны должен возрасти с нынешних 22% до 60%", — подчеркнул Путин.