Путин отметил, что Россия продолжает безвозмездно помогать Киргизии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия продолжает оказывать финансовую помощь Киргизии на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что успешно работает Российско-Киргизский фонд развития, в уставной капитал которого Россия вложила 500 миллионов долларов.
"По линии Фонда профинансировано 28 крупных проектов на территории Киргизии. Еще около 700 различных проектов прокредитовано через киргизские коммерческие банки в рамках программы содействия малому и среднему бизнесу – всего на сумму более 230 миллионов долларов", — подчеркнул Путин.
Путин добавил, что существенные инвестиции в республику осуществляют российские коммерческие структуры.
"Например, объем капиталовложений "Газпрома" в модернизацию киргизской распределительной системы в ближайшие годы составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации страны должен возрасти с нынешних 22% до 60%", — подчеркнул Путин.