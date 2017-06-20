Путин поблагодарил Атамбаева за поддержку русского языка в Киргизии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Алмазбека Атамбаева за поддержку русского языка в республике и за большой вклад в развитие двусторонних отношений.

"Мы знаем, что президент республики заканчивает свою работу на этом высоком посту. Хотел бы поблагодарить Алмазбека Шаршеновича за то, что он сделал для развития российско-киргизских отношений, за то, что он делает для развития и поддержки русского языка в Кыргызстане. Мы это в состоянии оценить, мы это высоко ценим. Хотим вас поблагодарить за то, что вы заложили прочный фундамент для развития двусторонних отношений на среднесрочные и, надеюсь, длительные перспективы", — сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров.