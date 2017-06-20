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Политика

Тиллерсон предлагает России перемирие ценой Северной Кореи

16:1120.06.2017
(обновлено: 16:20 20.06.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Комитета по иностранным делам Сената. 13 июня 2017Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Комитета по иностранным делам Сената. 13 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Соединенные Штаты допускают возможность  сближения с Россией в случае выполнения  своих  внешнеполитических требований. По информации  портала Buzzfeed, госсекретарь США Рекс Тиллерсон представил президенту Дональду Трампу программу сотрудничества двух стран, состоящую из трех пунктов. От России ожидают сокращения товарооборота с Северной Кореей, сделок по Сирии и  содействия в совместном обеспечении кибербезопасности. Российские власти заявляют, что не знают о "плане Тиллерсона" на фоне того, что отношения между сторонами на Ближнем Востоке и в Восточной Азии продолжают накаляться.

© AFP 2017 / Delil SouleimanВоенные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия

Северная Корея как яблоко раздора

Жители на одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Расхождения между Россией и США по северокорейскому вопросу вновь оказались на повестке дня в первые месяцы 2017 года. Информационный ресурс USA Today опубликовал сведения,  что торговый оборот между Россией и КНДР увеличился на 73% с начала календарного года. Экономические отношения между Москвой и Пхеньяном регулируются резолюцией  Совбеза ООН № 2270 о санкциях против КНДР,  за которую проголосовала и Москва. В Вашингтоне  не уверены, что Россия нарушает резолюцию, но допускают, что действует в обход нее.

Формулировки этого документа действительно оставляют место для разночтений, поскольку не предназначались для экономического удушения Северной Кореи. В частности, пункт 29 допускает заключение сделок, которые "как установлено, осуществляются исключительно для целей обеспечения средств к существованию и не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам". Ранее  этой частью резолюции пользовался Китай, закупавший в Северной Корее уголь. В феврале 2017 года  администрации Трампа удалось добиться от Пекина прекращения поставок.

Дипломатические столкновения вокруг Северной Кореи, продолжающиеся в течение всего года, обострились после смерти  19  июня студента из США Отто Уормбира, проведшего полтора года в застенках КНДР. Молодого человека, обвинявшегося в нанесении ущерба северокорейским интересам, депортировали с территории страны уже в состоянии комы. В СМИ США рассматривается версия, что заключенного пытали. На этом фоне публикация ресурсом Buzzfeed плана Тиллерсона может означать, что США готовятся к новому наступлению на Северную Корею.

© AP Photo / Aamaq News AgencyПоследствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия
© AP Photo / Aamaq News Agency
Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

Сотрудничество в Сирии под вопросом

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Американские "чужие", Сирия и украинский вопрос: Путин — о внешней политике
Другая ключевая инициатива госсекретаря о совместных действиях в Сирии похоже, также неспособна смягчить двустороннюю напряженность. Накануне российские власти заявили, что готовы  считать авиацию США в небе над Сирией воздушными целями. Решение об этом было принято после того, как США сбили самолет сирийских войск, обвиненный в бомбардировке дружественных Вашингтону "Сирийских демократических сил". В Дамаске эту информацию опровергают: по сведениям самой сирийской стороны, ее авиация проводила бомбардировки ИГ*. 

Согласно информации Buzzfeed, Тиллерсон предлагает России "разрядку": забыть об инциденте и сосредоточиться на совместных действиях против ИГ*. Однако действия сторон свидетельствует о том, что и Москва, и Вашингтон уже держат в уме будущее урегулирование в Сирии, когда с опасностью радикального исламизма  будет покончено. И в этой связи план Тиллерсона не предусматривает никаких гарантий Москве на период, который последует за падением ИГ*.

В Вашингтоне, впрочем, само намерение сотрудничать с Россией против самопровозглашенного халифата могут воспринимать как уступку. Ранее, в мае 2017 года, президент Дональд Трамп оказался под огнем критики после того, как якобы передал секретную информацию об ИГ* министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Обвинения против Трампа основывались на предположении, будто Москва "злоупотребит" засекреченной информацией о джихадистах. Подробности того, как это могло бы быть сделано,  разъяснены не были.

В Белом доме положение дел, сложившееся в отношениях с Москвой, называют неудовлетворительным и "неприемлемым между двумя крупнейшими ядерными державами", при этом сетуют на политическую нестабильность, вызванную спорами вокруг предвыборной кампании 2016 года. По словам Тиллерсона, Трамп поручил ему улучшить отношения с Москвой, держа в уме "внутренние проблемы США", но "несмотря на них". Однако сделать это, похоже, не удается.

 

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.

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