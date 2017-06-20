Тиллерсон предлагает России перемирие ценой Северной Кореи

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Соединенные Штаты допускают возможность сближения с Россией в случае выполнения своих внешнеполитических требований. По информации портала Buzzfeed, госсекретарь США Рекс Тиллерсон представил президенту Дональду Трампу программу сотрудничества двух стран, состоящую из трех пунктов. От России ожидают сокращения товарооборота с Северной Кореей, сделок по Сирии и содействия в совместном обеспечении кибербезопасности. Российские власти заявляют, что не знают о "плане Тиллерсона" на фоне того, что отношения между сторонами на Ближнем Востоке и в Восточной Азии продолжают накаляться.

Северная Корея как яблоко раздора

Расхождения между Россией и США по северокорейскому вопросу вновь оказались на повестке дня в первые месяцы 2017 года. Информационный ресурс USA Today опубликовал сведения, что торговый оборот между Россией и КНДР увеличился на 73% с начала календарного года. Экономические отношения между Москвой и Пхеньяном регулируются резолюцией Совбеза ООН № 2270 о санкциях против КНДР, за которую проголосовала и Москва. В Вашингтоне не уверены, что Россия нарушает резолюцию, но допускают , что действует в обход нее.

Формулировки этого документа действительно оставляют место для разночтений, поскольку не предназначались для экономического удушения Северной Кореи. В частности, пункт 29 допускает заключение сделок, которые "как установлено, осуществляются исключительно для целей обеспечения средств к существованию и не связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам". Ранее этой частью резолюции пользовался Китай, закупавший в Северной Корее уголь. В феврале 2017 года администрации Трампа удалось добиться от Пекина прекращения поставок.

Дипломатические столкновения вокруг Северной Кореи, продолжающиеся в течение всего года, обострились после смерти 19 июня студента из США Отто Уормбира, проведшего полтора года в застенках КНДР. Молодого человека, обвинявшегося в нанесении ущерба северокорейским интересам, депортировали с территории страны уже в состоянии комы. В СМИ США рассматривается версия, что заключенного пытали. На этом фоне публикация ресурсом Buzzfeed плана Тиллерсона может означать, что США готовятся к новому наступлению на Северную Корею.

© AP Photo / Aamaq News Agency Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия © AP Photo / Aamaq News Agency Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

Сотрудничество в Сирии под вопросом

Другая ключевая инициатива госсекретаря — о совместных действиях в Сирии — похоже, также неспособна смягчить двустороннюю напряженность. Накануне российские власти заявили, что готовы считать авиацию США в небе над Сирией воздушными целями. Решение об этом было принято после того, как США сбили самолет сирийских войск, обвиненный в бомбардировке дружественных Вашингтону "Сирийских демократических сил". В Дамаске эту информацию опровергают: по сведениям самой сирийской стороны, ее авиация проводила бомбардировки ИГ*.

Согласно информации Buzzfeed, Тиллерсон предлагает России "разрядку": забыть об инциденте и сосредоточиться на совместных действиях против ИГ*. Однако действия сторон свидетельствует о том, что и Москва, и Вашингтон уже держат в уме будущее урегулирование в Сирии, когда с опасностью радикального исламизма будет покончено. И в этой связи план Тиллерсона не предусматривает никаких гарантий Москве на период, который последует за падением ИГ*.

В Вашингтоне, впрочем, само намерение сотрудничать с Россией против самопровозглашенного халифата могут воспринимать как уступку. Ранее, в мае 2017 года, президент Дональд Трамп оказался под огнем критики после того, как якобы передал секретную информацию об ИГ* министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Обвинения против Трампа основывались на предположении, будто Москва "злоупотребит" засекреченной информацией о джихадистах. Подробности того, как это могло бы быть сделано, разъяснены не были.

В Белом доме положение дел, сложившееся в отношениях с Москвой, называют неудовлетворительным и "неприемлемым между двумя крупнейшими ядерными державами", при этом сетуют на политическую нестабильность, вызванную спорами вокруг предвыборной кампании 2016 года. По словам Тиллерсона, Трамп поручил ему улучшить отношения с Москвой, держа в уме "внутренние проблемы США", но "несмотря на них". Однако сделать это, похоже, не удается.

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.