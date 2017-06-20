Путин рассказал о переговорах с Атамбаевым

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Переговоры с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым прошли в дружественной и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров.

"На протяжении четверти века взаимодействие между нашими государствами поступательно развивалось по всем направлениям на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга, вышло на уровень по-настоящему стратегического партнерства. Нынешние переговоры с президентом Кыргызстана традиционно прошли в дружественной и конструктивной атмосфере", — сказал Путин.

Он отметил, что во время встречи главы государств обсудили все наиболее важные вопросы двусторонний повестки дня.

"Затронули актуальные региональные и международные вопросы. Вместе с членами правительств, представителями деловых кругов двух стран подробно рассмотрели состояние российско-киргизских отношений, прежде всего, в торгово-экономической сфере", — добавил Путин.