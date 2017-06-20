В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Вьетнама

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 29 июня обсудит с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом сотрудничество в экономике и в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

"С 28 июня по 1 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию с официальным визитом посетит президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг. Двадцать девятого июня состоятся переговоры на высшем уровне. Планируется обсудить пути дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также практической реализации соглашения от 29 мая 2015 года о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.

Согласно сообщению, ожидается обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с упором на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что по итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.