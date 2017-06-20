Россия и Киргизия должны быть вместе, заявил Атамбаев

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал одним из главных итогов своего президентства вывод отношений РФ и Киргизии на новый уровень.

Атамбаев находится в России с госвизитом.

Он напомнил, что на посту президента Киргизии до будущих выборов ему осталось несколько месяцев.

"Мне осталось буквально несколько месяцев, и будет новый президент Кыргызстана. Но я хочу вас заверить, что Кыргызстан с этой дороги, которую нашел, конечно же, не свернет. И подводя предварительные итоги своей работы, я считаю одним из главных достижений за эти годы моего президентства то, что мы вывели отношения с Россией именно в то русло, в котором они должны быть всегда, — русло стратегических отношений, русло дружбы, братства", — заявил Атамбаев в ходе беседы с президентом России.

Как отметил президент, "мы в Кыргызстане знаем, что Россия — наша прародина, наш корень". "И, конечно же, мы всегда должны быть вместе. И продолжить дело наших отцов", — добавил Атамбаев.