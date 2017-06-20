Путин поблагодарил Атамбаева за работу по стабилизации ситуации в Киргизии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева, в частности, за работу по стабилизации ситуации в Киргизии, и выразил надежду, что и после истечения его полномочий на этом посту отношения двух стран продолжат развиваться.

"В период такой нестабильности в прошлом, благодаря усилиям (Атамбаева) ситуация не только нормализовалась, но и, на мой взгляд, приобрела необратимый характер в направлении позитивного развития", — сказал Путин на встрече с Атамбаевым, который находится с госвизитом в РФ.

"Хочу вас поздравить и выразить надежду, что все, что заложено вами за годы президентства, которое завершается, все будет продолжено", — добавил Путин.

Полномочия Атамбаева на посту президента завершаются осенью текущего года.