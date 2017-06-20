Путин распорядился провести переговоры по договору с Киргизией о ВТС

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры по подписанию договора с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении договора между РФ и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. Правительству РФ по завершении переговоров с киргизской стороной принять решение о подписании договора", — говорится в распоряжении.