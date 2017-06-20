Главу "Крымтеплокоммунэнерго" уволили за неэффективную работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Руководителя государственного предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" уволили, его работа признана неэффективной, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Директором государственного унитарного предприятия являлся Леонид Хотулев.

"Руководитель "Крымтеплокоммунэнерго" уволен", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

По его словам, работа начальника предприятия по итогам предыдущего отопительного сезона признана неэффективной.

Аксенов поручил министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Карпову провести собрание с трудовым коллективом предприятия.

"Проведите там собрание, в том числе с трудовым коллективом, посмотрите. Там образовалась устойчивая группа, которая руководила предприятием непонятно в чьих целях и по чьему заданию", — сказал глава республики.

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