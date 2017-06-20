Путин обсудит с президентом Бразилии сотрудничество в экономике

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Бразилии Мишелом Темером в среду сотрудничество в экономике, предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать первого июня президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Федеративной Республики Бразилии Мишелом Темером, который будет находиться в России с официальным визитом… По итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи планируется рассмотрение всего комплекса российско-бразильских отношений. Особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обмен мнениями по ключевым региональным и международным темам.