Путин обсудит с президентом Бразилии сотрудничество в экономике

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Бразилии Мишелом Темером в среду сотрудничество в экономике, предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи планируется рассмотрение всего комплекса российско-бразильских отношений. Особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обмен мнениями по ключевым региональным и международным темам.