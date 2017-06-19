Минск и Москва подпишут соглашение о взаимном признании виз в 2017 году

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года, сообщается в понедельник на сайте постоянного комитета Союзного государства.

В сообщении говорится, что 16 июня на заседании Совета министров Союзного государства был утвержден план мероприятий на период 2017 – 2020 годов по формированию единого миграционного пространства на территориях государств – участников Договора о создании Союзного государства.

"Важнейшими темами плана стали вопросы единой визовой политики, в этой сфере план предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз и иным вопросам до конца 2017 года", — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что "это позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время".

Кроме этого, отмечается в сообщении, будут решаться вопросы сближения процедур и регламентов выдачи виз, стороны проработают возможности введения единой визы Союзного государства.

Как говорится в сообщении, в плане предусмотрена разработка проекта концепции миграционной политики Союзного государства и плана ее реализации на период до 2025 года. Таким образом, подчеркивается там, план нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере формирования единого миграционного пространства Союзного государства, решение новых задач, в том числе связанных с формированием единого визового пространства.