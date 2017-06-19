Молчаливое большинство Макрона: внешняя политика Парижа станет жестче

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Исход парламентских выборов во Франции может сказаться на отношениях Москвы и Парижа, усилив президента Эммануэля Макрона, взявшего резкий тон по отношению к России. По итогам голосования партия "Республика, вперед!", основанная Макроном, провела в собрание 350 депутатов. В прошлом самая крупная партия Франции "Республиканцы" сократила свое представительство с 229 до 137 мест. Исторически именно "Республиканцы" сдерживали конфронтационный курс французских властей по отношению к Москве, а бывший председатель партии Николя Саркози (сейчас пост вакантен) в 2016 году призывал снять санкции с России. "Националисты" Марин Ле Пен, несмотря на поддержку 14% избирателей, смогли провести в палату только восемь депутатов.
Парламент послушных людей
Оппозиционно настроенные политики называют новых депутатов "послушными людьми", имея в виду, что около 50% из них не имеет никакого парламентского опыта. Не известные широкой публике, своим избранием они обязаны исключительно президенту. На деле это может означать: переизбрание депутатов зависит от их отношений с Макроном, и портить их они по возможности не будут.
Последнее обстоятельство для политической жизни Франции очень важно. Правление предыдущего президента Франсуа Олланда было омрачено конфликтом с собственными однопартийцами, получившими прозвище фрондеров. Фрондеры отказывались голосовать за законы, которые считали антисоциальными, а президента называли "предателем" левых убеждений. В отношениях между Макроном и его "послушными" депутатами таких трудностей ожидать не приходится.
Сильный Макрон — сильная Франция?
Встреча между французским лидером и президентом США Трампом показала, что Париж готов играть брутально. Под вспышки фотокамер главы государств обменялись рекордно крепким рукопожатием, в ходе которого сдавили друг другу руки так, что у них побелели костяшки.Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что речь идет о политическом жесте, Макрон отдельно прокомментировал произошедшее для французских СМИ. "Это рукопожатие не было невинным: нужно показать, что уступок не будет, даже символических", — заявил президент.
Встреча Макрона с российским лидером Владимиром Путиным прошла в столь же демонстративно брутальном ключе. Не считаясь с присутствием гостя, французский президент назвал российские СМИ Sputnik и RT "средствами пропаганды". Никаких доказательств сказанного Макрон не привел.
В отношении стран ЕС Макрон обнаружил еще больше решимости. Еще до избрания на высший пост Макрон предложил ввести санкции против главного диссидента Евросоюза — Венгрии, которая выступает против приема мигрантов.