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Политика

Молчаливое большинство Макрона: внешняя политика Парижа станет жестче

15:5819.06.2017
(обновлено: 16:16 19.06.2017)
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© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Эммануэль Макрон после голосования во втором раунде парламентских выборов в Ле ТукеПрезидент Франции Эммануэль Макрон после голосования во втором раунде парламентских выборов в Ле Туке
© REUTERS / Philippe Wojazer

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Исход парламентских выборов во Франции может сказаться на отношениях Москвы и Парижа, усилив президента Эммануэля Макрона, взявшего резкий тон по отношению к России. По итогам голосования партия "Республика, вперед!", основанная Макроном, провела в собрание 350 депутатов. В прошлом самая крупная партия Франции "Республиканцы" сократила свое представительство с 229 до 137 мест. Исторически именно "Республиканцы" сдерживали конфронтационный курс французских властей по отношению к Москве, а бывший председатель партии Николя Саркози (сейчас пост вакантен) в 2016 году призывал снять санкции с России. "Националисты" Марин Ле Пен, несмотря на поддержку 14% избирателей, смогли провести в палату только восемь депутатов.

Парламент послушных людей

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Джабаров: Макрон сможет свободно проводить свои инициативы через парламент
"Не дадим абсолютного большинства Макрону!" и "Не станем избирать послушный парламент!" — под такими лозунгами провел свою предвыборную кампанию кандидат от крайне левых Жан-Люк Меланшон, выступающий за введение во Франции пропорционально-представительского голосования. Однако на сегодняшний день модель демократии в стране — мажоритарная. Выборы в парламент проводятся в 577 округах — по модели, предусматривающей два тура. Как президентские выборы в миниатюре, они эффективно отсекают радикалов, не принимая в расчет то, что уровень их поддержки может достигать 20-30%. Результаты народного волеизъявления при такой системе серьезно искажаются: макронисты, получившие в абсолютном исчислении 32%, в итоге провели в парламент 61% депутатов.

© REUTERS / hristian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон на ступеньках Елисейского дворца в Париже
© REUTERS / hristian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон на ступеньках Елисейского дворца в Париже

Оппозиционно настроенные политики называют новых депутатов "послушными людьми", имея в виду, что около 50% из них не имеет никакого парламентского опыта. Не известные широкой публике, своим избранием они обязаны исключительно президенту. На деле это может означать: переизбрание депутатов зависит от их отношений с Макроном, и портить их они по возможности не будут.

Последнее обстоятельство для политической жизни Франции очень важно. Правление предыдущего президента Франсуа Олланда было омрачено конфликтом с собственными однопартийцами, получившими прозвище фрондеров. Фрондеры отказывались голосовать за законы, которые считали антисоциальными, а президента называли "предателем" левых убеждений. В отношениях между Макроном и его "послушными" депутатами таких трудностей ожидать не приходится.

Сильный Макрон — сильная Франция?

Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон призвал международное сообщество "вновь сделать планету великой"
Избрание чрезвычайно дружественного парламента (подобной поддержки среди депутатского корпуса у президента страны не было с 2002 года) развязывает руки Макрону на международной арене. Новый президент уже успел заявить о себе как о стороннике "жесткого курса" со странами, политику которых критикует Франция. В их числе — Польша, Венгрия, Россия и… Соединенные Штаты Америки. Поддержанный депутатами Макрон получает карт-бланш на то, чтобы выстраивать отношения с зарубежными странами с позиции силы.

Встреча между французским лидером и президентом США Трампом показала, что Париж готов играть брутально. Под вспышки фотокамер главы государств обменялись рекордно крепким рукопожатием, в ходе которого сдавили друг другу руки так, что у них побелели костяшки.Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что речь идет о политическом жесте, Макрон отдельно прокомментировал произошедшее для французских СМИ. "Это рукопожатие не было невинным: нужно показать, что уступок не будет, даже символических", — заявил президент.

© REUTERS / Christophe ArchambaultПрезидент Франции Эммануэль Макрон на избирательном участке на парламентских выборах второго тура во Франции. 18 июня 2017
© REUTERS / Christophe Archambault
Президент Франции Эммануэль Макрон на избирательном участке на парламентских выборах второго тура во Франции. 18 июня 2017

Встреча Макрона с российским лидером Владимиром Путиным прошла в столь же демонстративно брутальном ключе. Не считаясь с присутствием гостя, французский президент назвал российские СМИ Sputnik и RT "средствами пропаганды". Никаких доказательств сказанного  Макрон не привел.

 

В отношении стран ЕС Макрон обнаружил еще больше решимости. Еще до избрания на высший пост Макрон предложил ввести санкции против главного диссидента Евросоюза — Венгрии, которая выступает против приема мигрантов.

Друзья России во французском парламенте

Бурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже. Архивное фото
© AFP 2017 / Joel Saget
Процедура выборов в парламент Франции
Весной 2016 года в парламенте Франции произошло знаковое событие: группа из приблизительно 50 депутатов при массовом отсутствии других народных избранников смогла провести резолюцию, призывающую отменить санкции против России. Среди голосовавших тогда против экономических ограничений — депутаты Николя Дюпон-Эньян, Жильбер Колляр, Тьерри Мариани, большинство из которых переизбрано. Это означает, что в новом парламенте Франции Россия может рассчитывать приблизительно на такой же уровень поддержки. Однако серьезным политическим влиянием пророссийская фракция пользоваться не будет.

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