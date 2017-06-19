В правительстве Крыма прокомментировали продление санкций Евросоюза

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Жителей Крыма не страшат западные санкции и их продолжительность, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год санкции против Крыма. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня.

"Крымчане не боятся действий Запада и остаются тверды в своем решении быть с Россией. Мы никогда не рассчитывали на западную помощь и ожидаем дальнейшее применение санкций. Продолжительность санкций нас не пугает", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, Крым за последние три года не только адаптировался к санкционному режиму, но и научился извлекать из него выгоды, развивая собственную экономику.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>