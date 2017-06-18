Путин назначил Черникова начальником Госавтоинспекции

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил начальника УМВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.