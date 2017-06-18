МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" не намерена выдвигать своего кандидата на довыборах в Госдуму РФ по Брянскому одномандатному округу, но будет внимательно смотреть за кандидатами от других партий, сказала журналистам секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Центризбирком РФ 13 июня принял решение о довыборах после того, как Госдума прекратила с 9 июня полномочия депутата Владимира Жутенкова на основании его письменного заявления. Неверов пояснил, что решение не выдвигать кандидатуру по Брянскому округу партия приняла по итогам консультаций с региональным отделением, а также председателем партии, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Конечно, мы будем внимательно смотреть за кандидатами, которых выставят другие политические партии, и кто будет принимать участие. Конечно, мы не будем равнодушны", — сказал Неверов.

Он добавил, что "участие самовыдвиженцев на довыборах в любом округе, где они будут проходить, конечно, возможно". "Кто самовыдвинется, тот и пойдет", — заявил Неверов в ответ на вопрос, будет ли партия давать какие-то рекомендации по голосованию.

По словам Неверова, в ближайшее время он планирует посетить Брянск. "Мы уже переговорили об этом с губернатором, с нашим активом для того, чтобы с ними на месте посмотреть нашу дальнейшую работу непосредственно на этой территории", — сказал секретарь генсовета ЕР.

"Мы могли бы пойти по пути проведения чисто внутрипартийного голосования, кандидатуру мог определить политический совет регионального отделения Брянской области. Однако было бы такое предварительное голосование, наверное, не определяющим все-таки волю наших граждан, и я могу уверенно сказать, что это было бы откатом назад, потому что на выдвижение кандидатов у нас было всего три дня. И, во-вторых, избрание происходило бы всего чуть более 50 голосами выборщиков", — отметил Неверов.