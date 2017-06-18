Путин: вопросы россиян на "прямой линии" не были революционными открытиями

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что вопросы и жалобы россиян, поступившие в ходе "прямой линии", не стали для него революционными открытиями, но при этом он все равно узнал много нового.

"Во-первых, да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми, но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то революционные открытия, так, пожалуй, тоже сказать не могу", — сказал Путин в интервью НТВ . опубликованном на сайте канала.

Он подчеркнул, что в постоянном режиме занимается подобными вопросами.