Медведев уверен, что ЕР достойно выступит на выборах 10 сентября

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Единая Россия" по итогам предварительного голосования собрала сильную команду и она достойно выступит на Едином дне голосования, считает премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

Заседание генерального совета "Единой России" проходит в воскресенье, на нем планируется обсудить подготовку к предстоящей региональной избирательной кампании и утвердить кандидатов на довыборы в Госдуму.

Предварительное голосование ЕР по отбору кандидатов для участия в региональных выборах прошло в регионах 28 мая. Первичные партийные выборы проходили, в том числе, в Кингисеппском округе (Ленинградская область), где победил региональный вице-премьер Сергей Яхнюк. На прошлой неделе Центризбирком России назначил дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу на 10 сентября — единый день голосования.

"Уверен, что мы собрали сильную команду, которая достойно выступит на Едином дне голосования", — говорится в приветственном письме Медведева к участникам заседания генсовета ЕР.

Он добавил, что партия проводит предварительное голосование уже более 10 лет, и за это время оно показало высокую эффективность.

"Сегодня генсовет партии объединяет представителей всех регионов нашей страны. И каждый из нас должен находиться в постоянном контакте с людьми, рассказывать избирателям о проделанной работе, подходах к бюджетному процессу, реализации проектов "Единой России", и, конечно, вести постоянный мониторинг выполнения партийной программы, воплощать в жизнь данные людям обещания", — говорится в обращении Медведева, которое зачитал участникам заседания секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.