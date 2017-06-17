"Партия роста" предложит ОНФ вместе поработать над созданием рабочих мест

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. "Партия роста" предложит ОНФ совместную работу по реализации доклада о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, заявил в субботу лидер партии Борис Титов.

В субботу проходит внеочередной съезд "Партии роста".

"Кроме этого, мы, конечно, сейчас будем говорить и о 25 миллионах высокопроизводительных рабочих мест. Мы выпускаем сейчас доклад по 25 миллионам высокопроизводительных рабочих мест и будем заявлять о себе по этому вопросу вместе с ОНФ, потому что мы понимаем, что это серьёзная организация, которая поддерживается очень многими людьми и возглавляется президентом, поэтому, чтобы донести эту идею — 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест и что это такое и как этого добиваться. Мы думаем, что мы предложим ОНФ поддержать эту идею", — заявил Титов в субботу делегатам и гостям съезда.

"Партия роста" — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был бизнес-омбудсмен Борис Титов. В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".