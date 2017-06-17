"Партия роста" внесла изменения в устав и назвала кандидатов в губернаторы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Делегаты "Партии роста" на внеочередном съезде партии в субботу внесли изменения в устав партии и утвердили своих кандидатов в губернаторы ряда субъектов РФ, в том числе, Рязанской и Томской области, а также в республике Карелия, передаёт корреспондент РИА Новости.

© Фото : представлено Управлением информационной политики и взаимодействия со СМИ Севастополя Партия роста поддержит Овсянникова на выборах в Севастополе

В Карелии от партии выдвинута Елена Гнетова, на должность кандидата в губернаторы в Рязанской области выдвинута Александра Перехватова, в Томской области выдвинута кандидатура Максима Лучшева.

Также партия внесла незначительные изменения в партийный устав.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут 10 сентября — в единый день голосования, в Брянской и Ленинградской области (Кингисеппский одномандатный округ).

"Партия роста" — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был бизнес-омбудсмен Борис Титов. В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".