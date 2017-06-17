Путин: Коль не ошибался, считая, что холодная война закончена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль не ошибался, считая, что "холодная война" закончена, после нынешнего похолодания Россия и Запад неизбежно будут объединять усилия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет, не ошибся. У нас всегда все процессы происходят как маятник — в одну и в другую сторону", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, совершил ли Гельмут Коль ошибку, сочтя, что им с Михаилом Горбачёвым удалось закончить "холодную войну".

"Сейчас немножко маятник качнулся в сторону похолодания, но я уверен, неизбежно все придёт в нужное равновесие, и мы будем объединять усилия для борьбы с вызовами сегодняшнего дня. Только так мы сможем их преодолеть", — подчеркнул глава государства.