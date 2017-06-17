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Политика

Путин заявил, что Коль сильно повлиял на его политические взгляды

Сюжет:
Умер Гельмут Коль (36)
18:3117.06.2017
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© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом КолемПрезидент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём знакомстве с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, отношениях с ним и большом впечатлении, которое тот на него произвёл.

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

"Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию — правительство ФРГ тогда ещё находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное", — рассказал Путин журналистам.

"Я увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов, хотя и это для него важно, но он думает на перспективу весьма отдаленную, причём очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и на своём собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран", — отметил президент.

Канцлер Германии Гельмут Коль на выступлении в Генассамблеи ООН. Архивное фото
© AFP 2017 / Hai Do
В ООН отметили историческую роль Гельмута Коля для Европы

Путин признался, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него.

"Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека", — сказал Путин.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вадим Бирюков
"От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять."
Цит. по Н, Геворкян "От первого лица - Разговоры с Владимиром Путиным", стр.70
18:41
17.06.2017
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