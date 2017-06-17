Путин заявил, что Коль сильно повлиял на его политические взгляды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём знакомстве с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, отношениях с ним и большом впечатлении, которое тот на него произвёл.

"Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию — правительство ФРГ тогда ещё находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное", — рассказал Путин журналистам.

"Я увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов, хотя и это для него важно, но он думает на перспективу весьма отдаленную, причём очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и на своём собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран", — отметил президент.

Путин признался, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него.

"Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека", — сказал Путин.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.