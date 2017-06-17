Путин призвал не создавать "тепличных условий" на губернаторских выборах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на предстоящих губернаторских выборах в регионах не нужно никому создавать тепличных условий, в том числе отдавая оппозиционерам голоса депутатов для прохождения муниципального фильтра, развитие ситуации должно идти естественным путем.

"Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий. Все должно развиваться естественным путем. Самое главное, что можно посоветовать, — работать с полной отдачей, искренне, честно, нужно иметь вкус к этой работе. Если нет желания этого делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности. Вот это самое главное",- сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1", текст которого опубликован на сайте СМИ.

Так он ответил на вопрос, нужно ли претендентам на губернаторские посты из партии "Единая Россия" отдавать часть голосов своих депутатов-однопартийцев оппозиции для прохождения муниципального фильтра.

Президент при этом отметил, что иногда имеет смысл поделиться голосами с кандидатом-оппозиционером, если у него не хватает голосов по муниципальному фильтру. "Иногда это имеет смысл, потому что если речь идет о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения. Это никогда не мешает. Это всегда позволяет взвешивать решения, услышать разные точки зрения и приходить к наиболее оптимальным его вариантам",- сказал Путин.

"Все новые губернаторы — мои выдвиженцы. Просто с кем-то я работал ближе, с кем-то не так близко, но они все — люди, которых я предлагаю",- добавил он.

Как отметил президент, "если есть искреннее желание менять ситуацию в регионе к лучшему, искреннее стремление и готовность к этому, тогда можно смело браться за работу, потому что уровень квалификации им это позволяет".

10 сентября в РФ пройдет единый день голосования, будут избраны губернаторы нескольких регионов.