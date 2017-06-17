Партия Роста выдвинет на муниципальных выборах в Москве 150 кандидатов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Партия Роста планирует выдвинуть на муниципальных выборах в Москве 150 своих кандидатов, сообщил руководитель столичного отделения партии Владимир Сенин в ходе внеочередного съезда партии в субботу.

"Участие в муниципальных выборах в Москве является очень важной и принципиальной задачей. Выборы пройдут 10 сентября 2017 года… Мы бы хотели, чтобы у нас выдвинулось 150 кандидатов в муниципальные депутаты. Агитационная кампания у вас стартовала 7 марта", — обратился Сенин к делегатам съезда в субботу.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. Очередные выборы президента РФ должны состояться в 2018 году.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь, "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".