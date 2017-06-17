Партия роста поддержит Овсянникова на выборах в Севастополе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Партия роста поддержит кандидатуру врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, выдвинутого "Единой Россией", на губернаторских выборах в сентябре, сообщил журналистам руководитель партии Борис Титов.

Партия роста в субботу проводит внеочередной съезд, в повестке которого — обсуждение участия в президентских выборах и выдвижение кандидатов в губернаторы ряда субъектов РФ. По мнению Титова, значение Севастополя, необходимость решения накопившихся проблем делают улучшение инвестиционного климата и экономический рост города приоритетной задачей для всей страны.

"Решить эти задачи можно, только сформировав эффективную команду управления, и мы решили объединить усилия для решения этой задачи. Мы поддержим кандидатуру врио губернатора Дмитрия Овсянникова… Руководитель (регионального отделения – ред.) Партии роста Олег Николаев возглавит городскую Корпорацию развития, сосредоточив свои усилия на управлении экономическим развитием Севастополя", — сказал Титов.

Он выразил уверенность, что профессионализм и высокий уровень поддержки населения позволят Николаеву эффективно работать в составе команды губернатора и многое сделать для процветания города и благополучия севастопольцев. Акционерное общество "Корпорация развития Севастополя" было создано в 2016 году правительством города.

Титов отметил, что в Севастополе впервые будет испытана управленческая модель, которую предлагают авторы "Стратегии роста", когда управление текущими делами (губернатор) будет отделено от управления развитием, чем займется Корпорация развития.

Десятого сентября впервые пройдут прямые выборы губернатора Севастополя. На данный момент зарегистрированы три кандидата: Овсянников, Роман Кияшко (от КПРФ) и Иван Ермаков (от "Патриотов России").

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был Титов.

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