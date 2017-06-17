Вопрос о новом главе свердловского отделения "Яблока" обсудят 19 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Вопрос о выборах нового руководителя свердловского отделения партии "Яблоко" будет обсуждаться в понедельник в Москве, сказал РИА Новости представитель партии Максим Петлин на конференции в Екатеринбурге.

На конференции "Яблока" в субботу предполагалось выдвинуть кандидатуру на должность свердловского губернатора. Однако утром на сайте свердловского отделения партии появилось заявление его лидера Юрия Переверзева, в котором тот объявил о несогласии с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сложении своих полномочий и выходе из партии.

"Вопрос будет обсуждаться в понедельник в Москве. Думаю, у нас будет несколько кандидатов, выборы стоит ожидать ближе к осени", — сказал Петлин.

Ройзман ранее сообщил РИА Новости, что его кандидатура на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока" будет выдвинута 19 июня в Москве.