Ройзмана выдвинут кандидатом на выборы свердловского губернатора 19 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Председатель городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил РИА Новости, что выдвижение его кандидатуры на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко" состоится 19 июня в Москве.

В субботу в Екатеринбурге проходит партийная конференция "Яблока", на которой предполагалось выдвинуть кандидатуру на должность свердловского губернатора. Основным претендентом назывался Ройзман. Утром на сайте свердловского отделения партии появилось заявление его лидера Юрия Переверзева, в котором тот объявил о несогласии с кандидатурой Ройзмана, сложении своих полномочий и выходе из партии.

"Комментировать тут нечего, выдвижение состоится в понедельник в Москве", — сказал Ройзман.

Ранее в свердловский облизбирком документы для участия в выборах губернатора подали шесть человек, в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев.