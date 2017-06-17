Глава свердловского "Яблока" протестует против выдвижения Ройзмана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Председатель свердловского отделения партии "Яблоко" Юрий Переверзев заявил о сложении своих полномочий и выходе из партии в знак протеста против выдвижения на пост губернатора региона Евгения Ройзмана.

Ранее "Яблоко" сообщило, что 17 июня в Екатеринбурге пройдет партийная конференция, на которой предполагается определиться с партийной кандидатурой на выборах губернатора Свердловской области. В качестве основной была названа кандидатура председателя екатеринбургской гордумы Евгения Ройзмана.

"Я слагаю с себя полномочия председателя свердловского регионального отделения партии "Яблоко" и выхожу из партии. Это решение продиктовано следующими причинами. В качестве кандидата в губернаторы Свердловской области федеральным руководством партии навязана непопулярная в среде свердловских "яблочников" и жителей области фигура господина Ройзмана. В Москве ошибочно считают, что Евгений Ройзман сохранил прежний рейтинг популярности, который был у него на момент выдвижения в мэры Екатеринбурга четыре года тому назад", — говорится в заявлении Переверзина, размещенном в субботу на сайте отделения.

По его словам, предложение "провести голосование по выдвижению кандидата в губернаторы на альтернативной основе, чтобы соблюсти базовые демократические принципы, федеральным руководством было проигнорировано".

"Проявленный федеральным руководством партии волюнтаризм привел ситуацию к расколу в свердловском региональном отделении. Ряд делегатов написали заявление о выходе из партии. Фактически региональное отделение прекратило своё существование", — добавил экс-мэр Первоуральска.

В середине мая Ройзман заявил о том, что намерен идти на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко".