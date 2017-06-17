Представитель КПРФ стал третьим кандидатом в губернаторы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Севастопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала третьим по счету кандидатом на должность губернатора города Романа Кияшко, выдвинутого КПРФ.
"В севастопольскую городскую избирательную комиссию кандидатом на должность губернатора города Севастополя Романом Владимировичем Кияшко представлены необходимые документы о выдвижении. Рабочей группой горизбиркома был осуществлен прием документов, кандидату выдано письменное подтверждение в их получении", — сообщили в горизбиркоме.
Кияшко, отметили в избирательной комиссии, выдвинут кандидатом на должность губернатора от городского отделения КПРФ.
Ранее документы в городскую избирательную комиссию на регистрацию подали врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников (выдвинут президиумом генсовета "Единой России") и Иван Ермаков от регионального отделения партии "Патриоты России".
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