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Политика

Березовского и Ходорковского просто просили соблюдать закон, заявил Путин

Сюжет:
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну (145)
23:1016.06.2017
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© ShowtimeПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервьюПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. От Бориса Березовского и Михаила Ходорковского лишь требовали соблюдать закон и "быть равноудаленными" от правительства, лобовых столкновений с ним не было, рассказал Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Михаил Ходорковский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Не было лобовых столкновений. Я только сказал им быть равноудаленными от правительства. Это был тогда популярный термин", — ответил Путин на вопрос Стоуна были ли у него столкновения "с Березовским или такими людьми, как Ходорковский".

По его словам, он говорил им, что если они приобрели свою собственность строго в рамках закона, то и не стоит опасаться ее потерять.

Большое "дело ЮКОСа" возбудили еще в 2003 году, из него в отдельное производство выделили дела экс-главы компании Михаила Ходорковского, его бывшего бизнес-партнера Платона Лебедева и других высокопоставленных сотрудников ЮКОСа, ряд из которых находятся в розыске или осуждены заочно.

Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Их приговорили к девяти годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. Ходорковский был помилован указом президента России Владимиром Путиным 20 декабря 2013 года.

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Против Березовского в России было возбуждено более десятка уголовных дел. В 2007 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к шести годам колонии по делу о хищении более 214 миллионов рублей авиакомпании "Аэрофлот". В 2009 году Красногорский городской суд также заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы по делу о хищении 140 миллионов рублей "ЛогоВАЗа" и "АвтоВАЗа". В мае 2012 года СКР возбудил еще два дела — о призывах к массовым беспорядкам.

В марте 2013 года тело Березовского было обнаружено в ванной дома, где проживал бизнесмен, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты. Березовский похоронен на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей.

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