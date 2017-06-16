Путин рассказал Стоуну о геополитической ошибке США

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что США допускают ошибку, воспринимая Москву в качестве угрозы и геополитического врага.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру", — заявил президент России.

В разговоре с Путиным Стоун отметил существование точки зрения, что США, говоря об угрозах Европе, озабочены самим существованием России. По словам Стоуна, с революции 1917 года политика США формировалась на Уолл-стрит и заключалась в уничтожении коммунизма, уничтожении самой идеи верховенства рабочего класса. Опасаясь за ситуацию в стране, США сделали Советский Союз удобным врагом. По мнению Стоуна, экономика США после Второй мировой войны превратилась в военно-индустриальный комплекс, и потому враг был нужен для наращивания вооружений.