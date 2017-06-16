Правительство одобрило законопроект о новом бюджетном правиле

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о новом "бюджетном правиле", призванный ограничить использование нефтегазовых доходов, полученных вследствие относительно высоких цен на нефть, следует из списка решений, опубликованного на сайте кабинета министров.

Согласно законопроекту, на расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ и прогнозируемого валютного курса. Базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов за баррель марки Urals в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года. Остальные, так называемые дополнительные, нефтегазовые доходы будут направляться на пополнение резервов.

Как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, такое "бюджетное правило" должно снизить влияние международной конъюнктуры нефтяных цен на устойчивость государственных финансов РФ и обеспечить более предсказуемые макроэкономические условия для развития экономики.

Согласно материалам кабмина, Минфин также заложил в этот законопроект отмену положений Бюджетного кодекса, касающихся нормативной величины Резервного фонда. По старому "бюджетному правилу", действие которого сейчас приостановлено, Минфин должен направлять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы до достижения им нормативной величины, а далее приступать к пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое предложение объясняется тем, что цены на нефть в районе 40 долларов установились на долгосрочный период.

Кроме того, законопроект ограничивает уровень заимствований объемом расходов по обслуживанию долга.

Новое "бюджетное правило", как ожидается, в полную силу заработает с 2019 года. В 2018 году, как и в текущем году, будет действовать переходное положение, позволяющее увеличить расходы на 1% ВВП от предельного уровня, рассчитанного по правилу.