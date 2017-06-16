Эксперты рассказали, какие башни "Москва-сити" подойдут для министерств

МОСКВА, 16 июн — РИА Недвижимость. Три башни в Московском международном деловом центре (ММДЦ) "Москва-Сити" могут подойти для переезда федеральных Минэкономразвития, Минпромторга и Минсвязи, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В пятницу газета "Коммерсант" написала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в "Москва-Сити" из зданий в центре столицы во второй половине следующего года. Позднее Минстрой заявил РИА Недвижимость, что не собирается переезжать и останется в своем нынешнем здании на Садовой-Самотечной улице. По данным "Коммерсанта", координатором переезда федеральных ведомств может стать АИЖК. В самом агентстве эту информацию не комментируют.

Три башни на выбор

По оценке директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова, в настоящее время основные здания министерств Минэкономразвития, Минпромторга и Минсвязи занимают около 200 тысяч квадратных метров. Речь идет о зданиях Минэка на 1-й Тверской-Ямской улице, дома 1 и 3, Овчинниковской набережной, дом 18/1 и на улице Красная Пресня, дом 3, строение 1, здании Минкомсвязи на Тверской улице, дом 7, а также здании Минпромторга в Китайгородском проезде, дом 7.

"Им может подойти в "Москва-Сити" несколько башен. Существующее – "Око", свободно около 65 тысяч квадратных метров. В 2017 году вводится "IQ-квартал", где свободно около 76 тысяч квадратных метров. Есть еще Neva Towers, но они будут построены не раньше 2018 года, там можно арендовать 50 тысяч квадратных метров офисов", – рассказывает Лосюков.

По его словам, сейчас в "Москва-Сити" свободно около 170 тысяч "квадратов", но в остальных башнях предлагаются блоки меньшего размера, самые крупные "всего" в районе 20 тысяч квадратных метров. "Следующий объект на территории "Москва-Сити" такого объема будет построен не ранее 2019 года", – добавляет в свою очередь старший директор отдела исследований Cushman & Wakefield Юлия Богомол.

С подобной оценкой согласны и другие эксперты. При этом список из уже перечисленных трех башен партнер Colliers International Николай Казанский расширяет за счет башни "Евразия". Ее забрал ВТБ, но она "физически свободна", так что эксперт не исключает, что банк может переуступить объект. "Тем более там, как известно, цена была ниже среднего по Москва-Сити", — рассказывает Казанский. Кроме того, по словам консультанта, рядом с "Москва-Сити" свободные офисные объемы есть в комплексе "Президент плаза", часть которого принадлежит Сбербанку.

Еще один вариант, который могут использовать федеральные чиновники для переезда в "Москва-Сити", называет руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Елизавета Голышева. "Наиболее вероятной опцией, в том числе учитывая время, необходимое на продажу зданий чиновников и привлечение инвестиций, представляется будущий многофункциональный комплекс "Мосинжпроекта" (принадлежит правительству Москвы – ред.), запланированный на участке между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом", – отмечает представительница JLL. Правда, утверждает информированный источник агентства на рынке недвижимости, перспективы проекта МФК "Мосинжпроекта" пока не слишком ясны.

Что почем

Как рассказывает Лосюков, сегодня цена продажи 1 "квадрата" в "Око" равна 7,5 тысячи долларов (примерно 431 тысяча рублей по курсу ЦБ на 15 июня). При этом, по мнению Казанского, стоимость офисных площадей в "Москва-Сити" в случае переезда в ММДЦ федеральных министерств может составить 250-500 тысяч рублей за квадратный метр с учетом больших объемов покупки.

А вот цену сегодняшних зданий Минэкономразвития, Минпромторга и Минсвязи Лосюков оценивает в намного меньшие значения. "Стоимость экспонирования может составлять от 180 тысяч до 250 тысяч рублей за квадратный метр", – указывает эксперт. По его мнению, занимаемые ведомствами объекты находятся в прекрасной локации и, "безусловно, будут представлять интерес для инвесторов при условии адекватной цены".

А вот Голышева чуть пессимистичнее говорит о продаже зданий министерств и указывает на неэффективную планировку объектов, их возраст и несоответствие современным требованиям. В итоге, считает она, инвестиционная привлекательность активов будет определяться не только ценой, но и возможностями их редевелопмента и наличием градостроительных ограничений.

Самый выгодный вариант развития старых ведомственных зданий – переделать в жилье или апартаменты, заключает Казанский.