Песков о возможных кадровых решениях после "прямой линии": это не самоцель

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Принятие каких-либо кадровых решений по итогам "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным — не самоцель, главное — понять актуальные проблемы и выйти на решения, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Дело абсолютно не в кадровых решениях, и никогда таких целей не ставится, тем более, это не самоцель. Главное — это понять, какие проблемы наиболее актуальны для людей. И, исходя из конкретных случаев, уже выйти на какие-то системные решения. Вот, собственно, то, чем сейчас занимается и президент, и по его поручению администрация (президента — ред.)", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ждать ли после "прямой линии" каких-то кадровых решений в регионах.

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