Депутат Бальбек указал на недоработки в правительстве Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. В правительстве Севастополя выявлены серьезные недоработки в сфере реализации государственной межнациональной и межконфессиональной политики в регионе, заявил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от партии "Единая Россия" Руслан Бальбек.

По его словам, межнациональный совет в городе существует только на бумаге, а межконфессиональный совет вообще отсутствует. Кроме того, нет взаимодействия городского руководства с лидерами религиозных общин города.

"Все это недопустимо и требует безотлагательного и решительного вмешательства. Работа городских чиновников по налаживанию связей с национальными и религиозными общинами фактически сведена к нулю", — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что к нему приходят жалобы от различных религиозных и национальных общин об отсутствии взаимодействия с городскими чиновниками и индивидуального подхода к решению вопросов в сфере межнациональных отношений.

"Есть только стандартные заявления и формальные отписки", — подчеркнул Бальбек.

По его словам, уже состоялось заседание комитета Госдумы по делам национальностей, где представителям севастопольского правительства было указано на провалы в работе. Кроме того, принято решение провести в Севастополе заседание подкомитета Госдумы, по итогам которого рассмотреть пути преодоления преград, возникших между городскими властями с одной стороны и национальными и религиозным общинами – с другой.

"Наша страна такая огромная и сплоченная, потому что все национальности и конфессии надежно опираются на плечо друг друга. Нельзя позволить, чтобы хотя бы одно плечо ослабло", — подчеркнул Бальбек.

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