Президент Бразилии посетит Москву 20-21 июня

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Мишель Темер 20-21 июня посетит Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в России Антонио Салгадо.
По словам посла Бразилии, "планируется подписать целый ряд двусторонних документов, наиболее важным из которых является совместная декларация о стратегическом диалоге в области внешней политики".
"Второй важный документ — по установлению политических консультаций. Этот документ устанавливает механизм по обмену идеями по наиболее важным вопросам международной повестки дня", — отметил Салгадо.