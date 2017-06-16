Президент Бразилии посетит Москву 20-21 июня

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Мишель Темер 20-21 июня посетит Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в России Антонио Салгадо.

"Визит президента (Бразилии Мишеля Темера) в Москву состоится 20-21 июня. Что касается мероприятий и встреч, которые намечены в ходе визита, то будут переговоры с президентом Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации госпожой Валентиной Матвиенко", — сказал он.

По словам посла Бразилии, "планируется подписать целый ряд двусторонних документов, наиболее важным из которых является совместная декларация о стратегическом диалоге в области внешней политики".

"Второй важный документ — по установлению политических консультаций. Этот документ устанавливает механизм по обмену идеями по наиболее важным вопросам международной повестки дня", — отметил Салгадо.