Путин не ответил на вопрос Стоуна, будет ли баллотироваться в 2018 году

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну не ответил на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Что касается выборов в 2018 году, хотел бы сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду", — сказал Путин.

Стоун стал расспрашивать Путина, не видит ли тот опасности в том, что находится у власти уже большое количество лет, а в случае переизбрания в 2018 году пробудет совокупно на постах президента и премьера 24 года.

"Вопрос, который вы сформулировали, насчет того, нуждается ли Россия в ком бы то ни было, — это решает сама Россия. Что касается смены власти, то она безусловно должна быть и безусловно в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными", — сказал Путин.

"В конечном итоге, еще раз повторяюсь, все-таки граждане России принимают окончательное решение", — добавил он.

По словам Путина, Россия никому ничего на этот счет доказывать не будет. "Вы думаете, что наша цель заключается в том, чтобы кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну", — сказал Путин.

Стоун ответил на это, что это "опасный аргумент", потому что он может использоваться в том числе и теми, кто говорит о необходимости выживания страны с целью злоупотребления властью.

"Мы сейчас не говорим о выживании. И мы ни в чем не оправдываемся. Имея в виду все негативное — а вы говорили об имперском прошлом, о советском прошлом, что было в прошлом, и все позитивное, что было в прошлом, — Россия складывалась тысячу лет. Есть свои традиции. Есть свои представления о справедливости. Есть свои представления об эффективности власти. И вопрос совсем не состоит в том, чтобы кому-то удержать существующую систему власти или самому удержаться. Вопрос в обеспечении роста экономики, ее темпов, качества жизни граждан, повышении обороноспособности в регулярном режиме, а не в условии каких-то осложнений и кризисов", — сказал Путин.

Стоун спросил, согласен ли Путин, что люди меняются, если слишком долго находятся у власти, сами этого не замечая.

"Это действительно очень опасное состояние. Если человек, находящийся у власти, чувствует, что он этот нерв утратил, он должен оставить свое место", — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм был показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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