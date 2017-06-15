США
15.0615 июня19:01МСК
USD57.44+0.41
EUR64.28+0.33
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Готов говорить со всеми: яркие высказывания Путина на прямой линии

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (217)
18:5715.06.2017
(обновлено: 19:00 15.06.2017)
0230
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии предостерег Киев от европейских устремлений – в Евросоюзе много "голубых мундиров", рассказал об отношениях с обманщиками, силе лидера, свободном времени и четырех поколениях своей семьи: "все у меня нормально".

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин пообещал отреагировать на просьбы, поступившие на прямую линию

Пятнадцатая прямая линия продолжалась четыре часа. Одним из финальных стал вопрос о том, кого бы Путин хотел оставить после себя. Президент ответил, что это предстоит решить избирателю. Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле – обеспечение роста доходов россиян, избавление от нищеты.

Ведущие спросили, будет ли еще одна "прямая линия с Владимиром Путиным". "Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая", — сказал президент РФ.

Уходя, гасите свет

Путин заявил, что знает, как живется обычным людям: он до сих пор по привычке, выходя из помещения, выключает свет. "Я вот недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила, напомнил и рассказал им о том, как у меня папа лазил счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме за электричество", — рассказал он.

"И у меня до сих пор привычка есть — я не могу оставить включенным свет. Я когда выхожу из помещения, я всегда свет выключаю. Поэтому я это очень хорошо знаю", — отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Прямая линия с Путиным продлилась четыре часа, он ответил на 73 вопроса

В контексте темы счетов за жилищно-коммунальные услуги Путин говорил об Украине. В частности, это касалось цитирования президентом этой страны Петром Порошенко поэта Михаила Лермонтова. Поздравляя своих соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, Порошенко произнес строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Путин допустил, что на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера из-за снижения уровня жизни в стране.

За последние несколько лет, отметил Путин, средний уровень заработной платы на Украине снизился с примерно 450-460 долларов в месяц до 251 доллара, при этом стоимость газа на Украине выросла как минимум в три раза, а для населения еще больше. "Горячая и холодная вода выросла соответственно на 200%, пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Там насчет того, кто там умывается, где и сколько, будет большой вопрос", — заявил Путин.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Великом Новгороде. 15 июня 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Великом Новгороде. 15 июня 2017

Немытые, а вокруг мундиры

Перенес Путин на современную почву и "прощание" Лермонтова с голубыми мундирами. Это высказывание российского лидера, пожалуй, стало самым ярким за все четыре часа общения.

"Кстати говоря, помните там: "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь, ну и удачи, особенно с новобранцами", — сказал Путин.

Четыре поколения Путиных

В ходе прямой линии Путин много рассказал о своей семье — и радостного, и грустного.

Так, к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область), которой поставили диагноз "рак четвертой стадии". По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Пользователи соцсетей оставили более 600 тысяч сообщений о прямой линии

"Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу", — рассказал Путин.

"У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле", — заявил он.

Поделился президент и позитивной новостью: недавно он стал дедушкой во второй раз. Путин объяснил, что не рассказывает о своих внуках, поскольку не хочет, чтобы они росли "принцами крови". "Я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — сказал он.

"Все у меня нормально. Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием", — добавил президент.

Путин также рассказал, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной "Прямой линии" в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной "Прямой линии" в Гостином дворе. 15 июня 2017

Где деньги?

Рефреном во время прямой линии звучал вопрос президента "где деньги?". Так он отреагировал на жалобу жительницы одного из сел Забайкальского края на то, что жилье, которое ей должны были предоставить взамен сгоревшего в результате пожаров в 2015 году, непригодно для проживания, и в настоящее время она проживает в заброшенном доме без прописки. "Попрошу разобраться прокуратуру обязательно — где деньги, как они были израсходованы", — сказал Путин.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о своем отношении к сообщениям СМИ о чиновниках

Возник вопрос и в связи с деньгами, выделенными федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края. Отвечая на вопрос местной жительницы, которая пожаловалась на невыплату компенсации. "Это очень странно и не укладывается у меня в голове. Потому, что Федерация деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края — Владимир Владимирович (Владимиров), где деньги?" — сказал Путин.

В ходе прямой линии поступил вопрос от жительницы Ижевска с жалобой на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. "Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит", — сказал Путин.

Работа в свободное время и путешествия

Традиционно часть вопросов российскому лидеру была задана в блиц-формате. Некоторые Путин зачитал сам. "Что вы делаете в свободное время? Работаю", — проинтервьюировал президент сам себя.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин похвалил школьника за находчивый ответ на его вопрос

Он заявил, что не считает зазорным сказать о своих предпочтениях по преемнику, однако все должны решить избиратели. В конце прямой линии президент сам зачитал вопросы, которые выписал для себя. Среди них он выделил вопрос о том, кого планирует оставить после себя. "Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ", — сказал Путин.

"Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну", — отметил он.

Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле — обеспечение роста доходов россиян, избавление от нищеты. Ведущие также спросили, будет ли еще одна "прямая линия с Владимиром Путиным". "Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая", — сказал президент РФ.

Высказался Путин и о цифровой экономике: сам он ей не болен, но у страны без нее нет будущего. Зампред правительства России Игорь Шувалов сообщил в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, что Путин "полностью заболел" цифровой экономикой и технологиями, даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи. "Я здоров", — ответил Путин на вопрос ведущей, правда ли, что президент буквально болен цифровой экономикой.

"Но что касается цифровой экономики, без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу, а без этого перехода к новому технологическому укладу в российской экономике, а значит, у страны, нет будущего. Поэтому это задача номер один в сфере экономики, которую мы должны решить", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, какой вес был у самой большой пойманной им рыбы

В контексте времени прозвучал недетский, как его охарактеризовал сам Путин, вопрос от ребенка: если бы у вас была машина времени, куда бы вы хотели отправиться? Президент сначала уточнил, позволяет машина переместиться назад или вперед или корректировать будущее. Путин сказал, что лучше в прошлом ничего не трогать, потому что все равно будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями.

По словам российского лидера, ему было бы интересно посмотреть, как строилась страна, как развивался Санкт-Петербург, как отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне – "я хронику смотрю, слезы наворачиваются на глаза". Машиной времени для будущего президент назвал историю.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрямая линия Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Прямая линия Владимира Путина

Сила не в руках

На блиц-вопрос о том, у кого из мировых лидеров самое сильное рукопожатие, Путин рассказал об истинной силе. "Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, как относится к анекдотам о себе

Назвал Путин и плюсы от западных санкций против РФ, главный из которых — в том, что "мы вынуждены были включить мозги". А вот американские интересы, по его словам, неоправданно обширны: "крутаните глобус, пальцем тыкните в любое место, там везде американские интересы".

Путин признался, что не запоминает анекдотов о себе, не прочитал о себе ни одной книги. На вопрос о том, когда российский лидер будет ездить на отечественном автомобиле, он ответил: "Надеюсь, что скоро".

Не забыть обмана

Путин в ходе прямой линии заявил, что и у него бывают ситуации, когда кто-то пытается его обмануть. Как отметил президент, прежде чем отреагировать на попытку обмана, он старается понять мотивы поступившего так человека. "Но я этого (попытки обмана — ред.) не забуду", — подчеркнул Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин назвал историю "машиной времени", позволяющей обеспечить будущее

Президент РФ в ходе прямой линии вспомнил про "столыпинские вагоны" для переселенцев на восток и смертную казнь, которая была разрешена в царской России. Житель Владивостока пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара и отметил, что 100 лет назад в эпоху Столыпина, когда крестьяне массово переселялись на восток, таких проблем не было, хотя инструменты были примитивными.

"Про Столыпина вы, конечно, к месту вспомнили. Только надо иметь в виду, что там были еще и "столыпинские вагоны", куда насильственно помещали людей. И были так называемые "столыпинские галстуки". Это не что другое, как виселица. Но, правда, надо не забывать и все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны. Именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома правительства", — отметил президент.

"Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя, иногда… Ну, вы понимаете, что я имею в виду", — добавил он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
Комментировать
+
Политика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена