Готов говорить со всеми: яркие высказывания Путина на прямой линии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии предостерег Киев от европейских устремлений – в Евросоюзе много "голубых мундиров", рассказал об отношениях с обманщиками, силе лидера, свободном времени и четырех поколениях своей семьи: "все у меня нормально".

Пятнадцатая прямая линия продолжалась четыре часа. Одним из финальных стал вопрос о том, кого бы Путин хотел оставить после себя. Президент ответил, что это предстоит решить избирателю. Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле – обеспечение роста доходов россиян, избавление от нищеты.

Ведущие спросили, будет ли еще одна "прямая линия с Владимиром Путиным". "Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая", — сказал президент РФ.

Уходя, гасите свет



Путин заявил, что знает, как живется обычным людям: он до сих пор по привычке, выходя из помещения, выключает свет. "Я вот недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила, напомнил и рассказал им о том, как у меня папа лазил счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме за электричество", — рассказал он.

"И у меня до сих пор привычка есть — я не могу оставить включенным свет. Я когда выхожу из помещения, я всегда свет выключаю. Поэтому я это очень хорошо знаю", — отметил президент.

В контексте темы счетов за жилищно-коммунальные услуги Путин говорил об Украине. В частности, это касалось цитирования президентом этой страны Петром Порошенко поэта Михаила Лермонтова. Поздравляя своих соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, Порошенко произнес строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Путин допустил, что на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера из-за снижения уровня жизни в стране.

За последние несколько лет, отметил Путин, средний уровень заработной платы на Украине снизился с примерно 450-460 долларов в месяц до 251 доллара, при этом стоимость газа на Украине выросла как минимум в три раза, а для населения еще больше. "Горячая и холодная вода выросла соответственно на 200%, пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Там насчет того, кто там умывается, где и сколько, будет большой вопрос", — заявил Путин.

Немытые, а вокруг мундиры



Перенес Путин на современную почву и "прощание" Лермонтова с голубыми мундирами. Это высказывание российского лидера, пожалуй, стало самым ярким за все четыре часа общения.

"Кстати говоря, помните там: "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь, ну и удачи, особенно с новобранцами", — сказал Путин.

Четыре поколения Путиных



В ходе прямой линии Путин много рассказал о своей семье — и радостного, и грустного.

Так, к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область), которой поставили диагноз "рак четвертой стадии". По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

"Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу", — рассказал Путин.

"У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле", — заявил он.

Поделился президент и позитивной новостью: недавно он стал дедушкой во второй раз. Путин объяснил, что не рассказывает о своих внуках, поскольку не хочет, чтобы они росли "принцами крови". "Я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — сказал он.

"Все у меня нормально. Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием", — добавил президент.

Путин также рассказал, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.

Где деньги?



Рефреном во время прямой линии звучал вопрос президента "где деньги?". Так он отреагировал на жалобу жительницы одного из сел Забайкальского края на то, что жилье, которое ей должны были предоставить взамен сгоревшего в результате пожаров в 2015 году, непригодно для проживания, и в настоящее время она проживает в заброшенном доме без прописки. "Попрошу разобраться прокуратуру обязательно — где деньги, как они были израсходованы", — сказал Путин.

Возник вопрос и в связи с деньгами, выделенными федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края. Отвечая на вопрос местной жительницы, которая пожаловалась на невыплату компенсации. "Это очень странно и не укладывается у меня в голове. Потому, что Федерация деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края — Владимир Владимирович (Владимиров), где деньги?" — сказал Путин.

В ходе прямой линии поступил вопрос от жительницы Ижевска с жалобой на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. "Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит", — сказал Путин.

Работа в свободное время и путешествия



Традиционно часть вопросов российскому лидеру была задана в блиц-формате. Некоторые Путин зачитал сам. "Что вы делаете в свободное время? Работаю", — проинтервьюировал президент сам себя.

Он заявил, что не считает зазорным сказать о своих предпочтениях по преемнику, однако все должны решить избиратели. В конце прямой линии президент сам зачитал вопросы, которые выписал для себя. Среди них он выделил вопрос о том, кого планирует оставить после себя. "Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ", — сказал Путин.

"Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну", — отметил он.

Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле — обеспечение роста доходов россиян, избавление от нищеты. Ведущие также спросили, будет ли еще одна "прямая линия с Владимиром Путиным". "Если и будет какая-то линия, то она будет только прямая", — сказал президент РФ.

Высказался Путин и о цифровой экономике: сам он ей не болен, но у страны без нее нет будущего. Зампред правительства России Игорь Шувалов сообщил в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, что Путин "полностью заболел" цифровой экономикой и технологиями, даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи. "Я здоров", — ответил Путин на вопрос ведущей, правда ли, что президент буквально болен цифровой экономикой.

"Но что касается цифровой экономики, без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу, а без этого перехода к новому технологическому укладу в российской экономике, а значит, у страны, нет будущего. Поэтому это задача номер один в сфере экономики, которую мы должны решить", — сказал Путин.

В контексте времени прозвучал недетский, как его охарактеризовал сам Путин, вопрос от ребенка: если бы у вас была машина времени, куда бы вы хотели отправиться? Президент сначала уточнил, позволяет машина переместиться назад или вперед или корректировать будущее. Путин сказал, что лучше в прошлом ничего не трогать, потому что все равно будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями.

По словам российского лидера, ему было бы интересно посмотреть, как строилась страна, как развивался Санкт-Петербург, как отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне – "я хронику смотрю, слезы наворачиваются на глаза". Машиной времени для будущего президент назвал историю.

Сила не в руках



На блиц-вопрос о том, у кого из мировых лидеров самое сильное рукопожатие, Путин рассказал об истинной силе. "Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается", — сказал он.

Назвал Путин и плюсы от западных санкций против РФ, главный из которых — в том, что "мы вынуждены были включить мозги". А вот американские интересы, по его словам, неоправданно обширны: "крутаните глобус, пальцем тыкните в любое место, там везде американские интересы".

Путин признался, что не запоминает анекдотов о себе, не прочитал о себе ни одной книги. На вопрос о том, когда российский лидер будет ездить на отечественном автомобиле, он ответил: "Надеюсь, что скоро".

Не забыть обмана



Путин в ходе прямой линии заявил, что и у него бывают ситуации, когда кто-то пытается его обмануть. Как отметил президент, прежде чем отреагировать на попытку обмана, он старается понять мотивы поступившего так человека. "Но я этого (попытки обмана — ред.) не забуду", — подчеркнул Путин.

Президент РФ в ходе прямой линии вспомнил про "столыпинские вагоны" для переселенцев на восток и смертную казнь, которая была разрешена в царской России. Житель Владивостока пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара и отметил, что 100 лет назад в эпоху Столыпина, когда крестьяне массово переселялись на восток, таких проблем не было, хотя инструменты были примитивными.

"Про Столыпина вы, конечно, к месту вспомнили. Только надо иметь в виду, что там были еще и "столыпинские вагоны", куда насильственно помещали людей. И были так называемые "столыпинские галстуки". Это не что другое, как виселица. Но, правда, надо не забывать и все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны. Именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома правительства", — отметил президент.

"Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя, иногда… Ну, вы понимаете, что я имею в виду", — добавил он.

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