Лавров: Россия не пытается отстаивать свои интересы через конфронтацию

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия не пытается отстаивать свои интересы через конфронтацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Москве на конференции Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

По словам главы МИД РФ, Россия совместно со странами Азии и Африки выступает за недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, необходимость уважать право каждого народа на свой выбор и неприемлемость попыток изменения режимов через государственные перевороты.

"Это принципиальные задачи, которые стоят перед всеми нами, но надо понимать, что движение в достижении этих целей, к отстаиванию этих принципов в качестве базы для дальнейшего развития международных отношений будет очень долгим. Сопротивление серьезное, те страны, которые несколько столетий "заказывали музыку в международных делах" не охотно расстаются с этой ролью. Хотя объективно они этим не могут заниматься так, как занимались в прошлые эпохи", — сказал Лавров.

"Но мы, и я знаю, что эти же позиции разделяют ваши страны, мы не пытаемся отстаивать свои интересы через конфронтацию. Наше дело, безусловно, справедливое, и это понятно всем. Мы хотим, чтобы в международных отношениях формировался консенсус. Это возможно только на основе взаимного уважения, диалога, поиска баланса интересов", — заключил министр.