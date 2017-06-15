У России и Китая много совпадающих целей, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. У России и Китая много совпадающих целей и возможностей в экономике, совместная работа будет влиять на мировую конъюнктуру, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Даже в сфере экономики, я уже сейчас не говорю про стратегический уровень нашего партнерства, — но даже в сфере экономики у нас очень много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей. Поэтому у меня нет никакого сомнения, что мы будем работать вместе, и эта работа будет эффективна. Принесет пользу как китайскому, так и российскому народу, но и не только нам, будет влиять на глобальную конъюнктуру", — сказал Путин.

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