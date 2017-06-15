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Политика

"Прямая линия с Владимиром Путиным" завершилась вопросами о преемнике

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (202)
17:2015.06.2017
(обновлено: 17:26 15.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе второй части прямой линии с россиянами высказался на тему отношений Москвы и Вашингтона, пользе от участия ВКС в борьбе с терроризмом в Сирии, коррупционерах, российской оппозиции и московской программе реновации, а закончилось общение вопросами о преемнике.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. 15 июня 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Путин ответил на вопрос о преемнике

Прямая линия продолжалась четыре часа. Одним из финальных стал вопрос о том, кого бы Путин хотел оставить после себя. "Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ", — сказал он.

Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле – обеспечение доходов россиян, избавление от нищеты. Ведущие спросили, будет ли еще одна "Прямая линия с Владимиром Путиным". "Если и будет какая-то прямая линия, то она будет только прямая",- сказал президент РФ.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017

Россия и США не враги

По словам Путина, сложности в отношениях между РФ и США возникают из-за обострения внутриполитической борьбы в Штатах. Россия на эти процессы повлиять не может, но готова к конструктивному диалогу, отметил президент. Москва и Вашингтон могут договариваться и работать сообща, в том числе по Ирану и Сирии, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о влиянии американской пропаганды на Россию

Обмениваться колкостями с администрацией президента США Дональда Трампа, кого-то оскорблять — самый плохой путь, надо вместе работать, отметил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, в каких областях могли бы сотрудничать Россия и США, Путин сказал, что крайне важно сотрудничество в вопросах контроля за нераспространением оружия массового уничтожения, борьба с бедностью.

Россия и США крайне заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что в США у России много друзей, но истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения американцев, сказал президент. Он добавил, что в России очень много людей, которые с уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что российско-американские отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние. Российские граждане не считают Америку своим врагом, сообщил Путин.

Президент РФ коснулся темы расследования в США о связях новой администрации с Москвой. Экс-глава ФБР Джеймс Коми в ходе дачи показаний не привел никаких доказательств вмешательства РФ в выборы в США, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин отметил важность сотрудничества с США по нераспространению ОМУ

В минувший четверг Коми, уволенный Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало его первым публичным выступлением после увольнения, в связи с которым в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию. Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

"Я подробно не знаком с показаниями, которые давал господин Коми, бывший глава ФБР, но некоторые вещи мне известны, конечно. Какие у меня в этой связи мысли возникают? Первое, на что я обратил внимание, господин бывший директор ФБР сказал, что он считает, что вмешательство РФ в выборный процесс (в США) было, никаких доказательств он при этом не приводит опять. Но, как он говорит, влияние на наши (американские) умы, и на то, как мы должны поступать, было", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин предложил экс-главе ФБР политическое убежище в России

При этом он задался вопросом, "разве в мире есть по-другому". "А вот постоянная американская пропаганда, постоянная подпитка НПО, ориентированных на США, причем выделяются прямые деньги на это, это что, не влияние на наши умы и не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в ходе избирательной кампании? Да из года в год это продолжается. Возьмите глобус, крутаните, пальцем тыкните в любое место, там — американские интересы и там точно их вмешательство. Я это знаю из разговоров практически со всеми руководителями государств. Просто они не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит", — добавил Путин.

Также он напомнил, что, по словам Коми, нет доказательств, что Россия вмешивалась в подсчет голосов на выборах в США. "Ну, слава богу, хоть это, уже хорошо", — сказал президент РФ.

Россия готова предоставить убежище Коми, если его начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с президентом США, заявил Путин.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Великом Новгороде. 15 июня 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Великом Новгороде. 15 июня 2017

Сирийский опыт

Россия намерена наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта в Сирии, заявил Путин. Но военная операция в Сирии принесла огромную пользу российскому оборонно-промышленному комплексу, сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил, что Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии

Российский лидер заявил, что представители предприятий ОПК напрямую выезжали и выезжают на место применения этого оружия и вносят коррективы. "И это не просто доводка, а серьезная работа происходит", — добавил Путин.

Опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии, заявил президент РФ. По его словам, российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество". "Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно", — добавил президент.

Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии, сказал он. А российские военные в будущем будут дислоцироваться в Сирии только в Тартусе и Хмеймиме, но при необходимости будут поддерживать сирийскую армию, сообщил Путин.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Пятигорске. 15 июня 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Пятигорске. 15 июня 2017

"Не считаю их своими"

Проблема коррупции чиновников в России остается острой, но уже не в числе первых, и дело не в домашних арестах и посадках, а в неизбежности наказания, заявил Путин. "По поводу коррумпированных чиновников — проблема эта известна, считаю, что она является острой. Хотя анализ перечня вопросов, который сейчас поступает, показывает, что по сравнению с прошлыми мероприятиями подобного рода эта тема не находится в числе первых. Тем не менее, я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах и даже не в посадках, а дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания — вот что самое главное", — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин ответил на вопрос о коррумпированности чиновников

Главе государства задали вопрос, касаются ли сказанный им в прошлом слова "своих не сдаем" взяточников и коррупционеров. "Я не считаю их своими", — заявил президент.

Путин заявил, что готов к диалогу со всеми, кто стремится к улучшению жизни людей, а не использует трудности для самопиара. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не используют имеющиеся трудности, которых всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара и собственной раскрутки. Для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только усугубляя их", — сказал Путин, отвечая на вопрос о готовности к диалогу с оппозицией.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКурсанты Севастопольского президентского кадетского училища смотрят трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Курсанты Севастопольского президентского кадетского училища смотрят трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017

Реновация без насилия

Спросили Путина и о программе реновации жилья в Москве. Президент России заявил, что к реализации этой программы не надо относиться формально, нельзя насильно втаскивать в нее москвичей. Говоря о своем отношении к ней, президент отметил важность того, как это будет делаться. "Потому что у нас есть известная поговорка: гладко было на бумаге — вы забыли про овраги". Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически в тех же местах, рядом буквально. Но мы знаем как у нас на практике часто получается", — рассказал Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собянин заявил, что лично проконтролирует программу реновации

"Конечно, все нельзя предусмотреть, нужно относиться к этому неформально. Вот и о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег, но как я чувствую, мэр Москвы настроен именно на такую работу, важно, чтобы он добился от своих подчиненных такого подхода", — заявил он.

Глава государства отметил, что есть дома, где большинство жителе не хочет участвовать в программе реновации. "Но не хотят, значит заставлять насильно людей, втаскивать насильно в эту программу нельзя", — резюмировал президент.

Права граждан, участвующих в программе реновации в Москве, не должны быть нарушены, заявил Путин. Он сказал, что ему хотелось бы распространить московскую программу реновации на другие регионы РФ, однако это должно быть подкреплено реальными ресурсами. "Конечно, хотелось бы это сделать, но я уже говорил, что объем у нас аварийного жилья 2% от жилого фонда — это огромная колоссальная проблема", — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Москва программу реновации делает из своего бюджета и будет тратить на нее ежегодно 100 миллиардов рублей. "И мы можем сказать регионам, "мы согласны — делайте". Но они же не в состоянии это сделать, у них нет таких денег. Поэтому просто, так сказать, мы "за" делайте — это просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами, это нечестно по отношению к людям", — заявил Путин.

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Песня
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Госдума приняла закон о реновации в Москве

"Но делать это конечно нужно. Нужно думать над тем, как к этому подойти", — отметил он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным". 15 июня 2017

Наводим мосты

Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением графика, сообщил Путин, подчеркнув, что нет сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок.

Сооружение тел фарватерных опор на строительстве моста через Керченский пролив. Архивное фото
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
В "Тамани" после прямой линии рассказали о сроках возведения моста в Крым

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Власти РФ обсуждают строительство моста на Сахалин, его стоимость может составить около 286 миллиардов рублей; рассматривается также вариант строительства тоннеля, сообщил Путин.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". 15 июня 2017

Пенсионный возраст

Возможность повышения пенсионного возраста надо обсуждать очень аккуратно, без суеты и спешки; пока решения по этому вопросу нет, заявил Путин. По его словам, некоторые эксперты полагают, что без повышения пенсионного возраста обойтись не удастся, ссылаясь на опыт соседних государств, в частности, Украины и Белоруссии. "Это реальность, с которой мы сталкиваемся, которую мы должны иметь в виду. Но принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки", — сказал президент.

Путин заявил, что российские власти будут стараться улучшить жизнь населения. Власти уже, отметил он, проиндексировали социальные пенсии, была сделана единая выплата пенсионерам, ведется работа по повышению нижней планки МРОТ.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.Актер Юрий Стоянов в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГоворя об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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