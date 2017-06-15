Путин: сила лидера измеряется не рукопожатием, а его самоотдачей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его самоотдачей и отношением к судьбе своего народа, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Вы знаете, сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается, к судьбам своей страны и своего народа, от самоотдачи в ходе реализации своих полномочий", — заявил он, отвечая на вопрос, у кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие.

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