Путин ответил на вопрос о преемнике

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не считает зазорным сказать о своих предпочтениях по преемнику, однако все должны решить избиратели.

"Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ", — сказал Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о преемнике на посту президента.

"Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге, мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну", — добавил он.

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