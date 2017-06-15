Путин рассказал об отношении к оппозиции

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу со всеми, кто стремится к улучшению жизни людей, а не использует трудности для самопиара.

"Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не используют имеющиеся трудности, которых всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара и собственной раскрутки. Для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только усугубляя их", — сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о готовности к диалогу с оппозицией.

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