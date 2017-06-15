Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил пользу ежегодной прямой линии возможностью понять, что больше всего беспокоит людей сегодня.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

"Знаете, в этом тоже есть смысл определенный – один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо "шевелились", может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают", — прокомментировал Путин высказывание ведущего прямой линии о том, что уже после анонсов некоторых вопросов в телеэфире, начинают происходить различные изменения, включая ремонт дорог и зданий в некоторых городах.

Глава государства отметил, что это "фрагментарные вещи", а самое важное — "понять настроение общества".

"Понять, что людей сегодня больше всего беспокоит. Вот этот огромный массив. Конечно, невозможно ответить на все вопросы — это нереально, но на какие-то мы с вами ответим сегодня, я отвечу с вашей помощью, а на какие-то — нет, но, во всяком случае, будет понятно мне, правительству, администрации президента, будет понятно, что на сегодняшний день является главным, основным, даже кричащей проблемой – на что нужно обратить особое внимание. Вот уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, всех тех, кто через интернет обращается и так далее", — сказал Путин.

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

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