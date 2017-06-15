Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил пользу ежегодной прямой линии возможностью понять, что больше всего беспокоит людей сегодня.
"Знаете, в этом тоже есть смысл определенный – один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо "шевелились", может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают", — прокомментировал Путин высказывание ведущего прямой линии о том, что уже после анонсов некоторых вопросов в телеэфире, начинают происходить различные изменения, включая ремонт дорог и зданий в некоторых городах.
Глава государства отметил, что это "фрагментарные вещи", а самое важное — "понять настроение общества".
Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.
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