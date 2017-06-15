Песков: прямая линия с Путиным в 2017 году станет самой высокотехнологичной

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Прямая линия с Владимиром Путиным в 2017 году станет самой высокотехнологичной, что позволило привлечь дополнительную аудиторию, в том числе подростков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

"Нынешняя прямая линия обещает быть самой высокотехнологичной", — сказал Песков.

По его словам, в этот раз существенно расширена платформа, с помощью которой граждане могут задать свой вопрос президенту.

"Активно включились социальные сети, доведено фактически до совершенства мобильное приложение, которое позволяет задавать в самых разных формах свои вопросы. Поэтому оно высокотехнологично, и, собственно, это привлекло еще дополнительную аудиторию, потому что очень много молодых людей и подростков задают вопросы, что весьма интересно", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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