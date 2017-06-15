Путин: скоро всем станет понятно, что от России не исходит никакой угрозы

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Скоро всем станет понятно, что от РФ не исходит угрозы ни прибалтийским, ни восточно-европейским странам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
"Сейчас происходит определенное укрепление американского влияния в Европе, в том числе за счет Восточно-Европейских стран, потому что они еще находятся в парадигме противостояния другому доминанту в виде бывшего Советского союза, это перекладывается все на сегодняшнюю Россию. Но рано или поздно это закончится. Смогли с помощью инициированного кризиса, скажем, на Украине возбудить такое отношение к России как к возможному агрессору. Но все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит ни прибалтийским странам, ни Восточно-Европейским, ни тем более каким-то более отдаленным в западной Европе", — сказал Путин.
Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.
Он добавил, что "по мере укрепление этого понимание будет расти желание укреплять свой суверенитет и защищать свои национальные интересы".
По его мнению, более востребованным подходом в будущем будет "переход к другой парадигме отношений, к другой философии отношений между странами, в основе которых должно быть уважение к интересам других народов, к их суверенитету, а не просто запугивание какой-то внешней угрозой, противостоять которой можно только с помощью США".
"Такая парадигма когда-то закончится", — добавил он.