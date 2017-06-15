Путин: скоро всем станет понятно, что от России не исходит никакой угрозы

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Скоро всем станет понятно, что от РФ не исходит угрозы ни прибалтийским, ни восточно-европейским странам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Российский президент отметил, что от НАТО исходит угроза, и "эта угроза заключается в том, что когда НАТО приходит в ту или иную страну, то, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения, в том числе, по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны".

"Сейчас происходит определенное укрепление американского влияния в Европе, в том числе за счет Восточно-Европейских стран, потому что они еще находятся в парадигме противостояния другому доминанту в виде бывшего Советского союза, это перекладывается все на сегодняшнюю Россию. Но рано или поздно это закончится. Смогли с помощью инициированного кризиса, скажем, на Украине возбудить такое отношение к России как к возможному агрессору. Но все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит ни прибалтийским странам, ни Восточно-Европейским, ни тем более каким-то более отдаленным в западной Европе", — сказал Путин.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Он добавил, что "по мере укрепление этого понимание будет расти желание укреплять свой суверенитет и защищать свои национальные интересы".

"Постоянно чувствовать на себе какое-то внешнее давление, я уверяю вас, ни у кого не вызывает восторга. Это когда-то все равно закончится. Лучше, если это будет спокойно в нормальном диалоге. Конечно, можно опять нагнетать угрозы и в азиатском регионе за счет Северной Кореи, за счет каких-то других стран", — подчеркнул российский президент.

По его мнению, более востребованным подходом в будущем будет "переход к другой парадигме отношений, к другой философии отношений между странами, в основе которых должно быть уважение к интересам других народов, к их суверенитету, а не просто запугивание какой-то внешней угрозой, противостоять которой можно только с помощью США".

"Такая парадигма когда-то закончится", — добавил он.

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>