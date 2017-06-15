Путин: надо благодарить господа за возможность служить своей стране

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, напряженным ли является его президентство, сообщил, что простых времен не бывает и надо благодарить господа за возможность служить своей стране.

"Когда было простое время? У нас никогда не бывает простых времен. Надо просто благодарить господа за возможность служить своей стране", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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