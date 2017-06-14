Глава Рязанской области Любимов выдвинут кандидатом на выборах губернатора

РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов по итогам конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в среду выдвинут кандидатом на участие в предстоящих в сентябре выборах главы региона, сообщает облправительство.

За Любимова проголосовало подавляющее большинство делегатов конференции. Всего в списки для тайного голосования были внесены четыре человека.

"Цель мы ставим общую: чтобы регион вошел в число территорий с действительно высоким уровнем социального самочувствия граждан", — сказал Любимов на конференции, поблагодарив участников праймериз.

По словам главы региона, главные задачи с этой сфере определены майскими указами президента РФ. "Со своей стороны я приложу все силы, чтобы указы безоговорочно выполнялись в Рязанской области", — заявил он.

Любимов отметил, что в Рязанской области есть необходимые институты для развития экономики, которые следует наполнить современным содержанием, "в первую очередь, приводить экономику к современному формату, создавать высокотехнологичные рабочие места". По его словам, работа с предприятиями, независимо от их формы собственности, будет строиться на основе единых правил игры, обеспечения прозрачности инвестпроцесса, использования формата "одного окна", совершенствования инвестиционной инфраструктуры, в том числе, на основе ГЧП, поддержки стартапов. "За счет внедрения этих принципов регион в перспективе может войти в ТОП-10 национального инвестиционного рейтинга. Нам вполне по силам увеличить объем инвестиций в три раза в течение трех лет", — привели в облправительстве слова Любимова.

Глава региона обратил внимание на необходимость стимулирования малого и среднего предпринимательства, где занято 30% работоспособного населения области. "Нужно упорядочить существующие льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных механизмов. При этом все решения по настройке системы преференций будут приниматься совместно с деловым сообществом", — сказал он.

В области социальной политики одним из приоритетов обладминистрации остается обеспечение доступа к качественным медицинским услугам жителей как крупных городах, так и сельских районов области. "Для этого будет продолжено укрепление базы здравоохранения, в первую очередь, строительство нового комплекса БСМП на 540 мест. Кроме того, улучшить работу первичного звена позволит участие региона в федеральном проекте "Бережливая поликлиника". Это позволит сократить время, которое пациент проводит в ожидании приема, оптимизировать работу специалистов, регистратуры, и лаборатории",- процитировали в облправительстве слова Любимова.

Что касается расширения сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе, то сейчас область может строить не более 2-3 ФАПов в год. "Я предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на эти цели. Если инициатива будет поддержана, то их количество вырастет до пяти", — заметил глава региона.

Любимов подчеркнул, что все значимые для конкретной территории социальные вопросы, включая благоустройство дворов, микрорайонов, строительство дорог, социальных объектов, должны решаться в диалоге между обществом и властью, с участием жителей.

"В 2017 году на реализацию муниципальных инициатив впервые выделены средства из областного бюджета. Общая сумма составит 7,5 миллионов рублей", — сообщил Любимов. Он уточнил, что инициативы касаются обустройства мемориальных комплексов, обустройства зон отдыха, детских спортплощадок. Сейчас проходит конкурс, по его итогам поддержку получат не менее 25 таких проектов.

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