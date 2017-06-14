"Не наш выбор": в Кремле предупредили об угрозе "санкционного пике" с США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил об угрозе "санкционного пике" с США. Таким образом он прокомментировал планы Вашингтона по введению очередных санкций.
При этом Песков предложил оценивать не намерения американских политиков, а конкретные действия.
"Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", — добавил пресс-секретарь.
Что предлагают сенаторы
Накануне стало известно, что ряд американских сенаторов договорились о введении новых ограничений в отношении Москвы. Новые санкции будут нацелены на "нарушителей прав человека", поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто был задействован в "злонамеренной киберактивности в пользу правительства России".
"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию", — сказал сенатор в интервью телеканалу СBC News.
Голосование по новым санкциям пройдет в сенате в четверг. После этого законопроект еще должна утвердить палата представителей, а затем документ поступит на подпись президенту.
Союзники США хотят "мира" с Москвой
"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — заявил Тиллерсон на слушаниях в сенате.
Отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях, дипломат отметил, что "не хотел бы закрытия каналов" для диалога с Москвой.
"Прикрытие" для Трампа
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что слова Тиллерсона станут неожиданностью для американских сенаторов.
Рогулев также напомнил, что ранее на слушаниях в конгрессе не удалось выявить никаких существенных доказательств вмешательства России в избирательную кампанию в США.
"Я уверен, что далеко не все сенаторы поддерживают позицию группы, в которую входят Линдси Грэм, (Джон) Маккейн и прочие противники улучшения отношений с Россией", — добавил Рогулев.
На долгие годы
В свою очередь, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец считает, что с помощью новых санкций сенаторы создают долговременное препятствие для нормализации отношений между Россией и США.
По словам эксперта, Дональд Трамп вряд ли причастен к попыткам ввести новые санкции в отношении Москвы.
"Американский конгресс достаточно независим от исполнительной власти и от главы государства, и вполне может действовать здесь автономно. Более того, он может и навязывать в каких-то моментах свои решения главе государства. Думаю, что это не Трампом дирижируется. Нравится ему это или нет — но решение будет принимать конгресс", — подчеркнул Хейфец.