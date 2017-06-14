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Политика

"Не наш выбор": в Кремле предупредили об угрозе "санкционного пике" с США

Сюжет:
Санкции в отношении России (5916)
14:1814.06.2017
(обновлено: 14:32 14.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил об угрозе "санкционного пике" с США. Таким образом он прокомментировал планы Вашингтона по введению очередных санкций.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
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"Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков предложил оценивать не намерения американских политиков, а конкретные действия.

"Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", — добавил пресс-секретарь.

Что предлагают сенаторы

Накануне стало известно, что ряд американских сенаторов договорились о введении новых ограничений в отношении Москвы. Новые санкции будут нацелены на "нарушителей прав человека", поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто был задействован в "злонамеренной киберактивности в пользу правительства России".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Одним из главных инициаторов новых ограничений против России выступает сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм. По его словам, Трамп обязан подписать указ, поскольку иначе он "предаст демократию".

"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию", — сказал сенатор в интервью телеканалу СBC News.

Голосование по новым санкциям пройдет в сенате в четверг. После этого законопроект еще должна утвердить палата представителей, а затем документ поступит на подпись президенту.

Союзники США хотят "мира" с Москвой

Посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda
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Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что все союзники Вашингтона просят от американских властей улучшить отношения с Россией.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — заявил Тиллерсон на слушаниях в сенате.

Отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях, дипломат отметил, что "не хотел бы закрытия каналов" для диалога с Москвой.

"Прикрытие" для Трампа

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что слова Тиллерсона станут неожиданностью для американских сенаторов.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Он связал необходимость улучшения отношений с Россией с просьбами союзников Соединенных Штатов, преподнеся это как коллективное мнение, а не мнение одной только администрации Трампа. И в этом смысле он обозначил необходимость улучшения с американской стороны отношений с Россией, подчеркнув, что они находятся на очень низком уровне, и это уже оказывает влияние на многие вопросы, связанные с безопасностью", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Рогулев также напомнил, что ранее на слушаниях в конгрессе не удалось выявить никаких существенных доказательств вмешательства России в избирательную кампанию в США.

Здание Сената США
© Фото : Kmccoy
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"Думаю, что в совокупности это может повлиять на планы некоторых сенаторов, которые занимают, в общем, такие антитрамповские позиции, но при этом облекают свое предложение о введении санкций в то, что они якобы помогают президенту. Дескать, если он согласится с санкциями, то все обвинения в его связях с Россией отпадут сами собой. Это, понятно, такая уловка, такой капкан, в который его заманивают. И я думаю, что выступление Тиллерсона должно на эту ситуацию немножко повлиять", — отметил политолог.

"Я уверен, что далеко не все сенаторы поддерживают позицию группы, в которую входят Линдси Грэм, (Джон) Маккейн и прочие противники улучшения отношений с Россией", — добавил Рогулев.

На долгие годы

В свою очередь, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец считает, что с помощью новых санкций сенаторы создают долговременное препятствие для нормализации отношений между Россией и США.

Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"На данный момент они (санкции — ред.) действуют как распоряжение президента — и президент его может в любой момент отменить. Если это будет принято как федеральный закон, то отменить его сможет только парламент. А это может длиться десятилетиями", — сказал Хейфец в эфире радио Sputnik, приведя в качестве примера поправку Джексона-Вэника, которая действовала и после распада СССР.

По словам эксперта, Дональд Трамп вряд ли причастен к попыткам ввести новые санкции в отношении Москвы.

"Американский конгресс достаточно независим от исполнительной власти и от главы государства, и вполне может действовать здесь автономно. Более того, он может и навязывать в каких-то моментах свои решения главе государства. Думаю, что это не Трампом дирижируется. Нравится ему это или нет — но решение будет принимать конгресс", — подчеркнул Хейфец.

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