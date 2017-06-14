Россия стала заложницей внутриполитической возни в США, заявил Косачев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия стала заложницей внутриполитической возни в США, администрацию Дональда Трампа "обложили "красными флажками" и не дают двигаться вперед на российском направлении, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее глава госдепа США Рекс Тиллерсон, выступая в конгрессе, отметил, что американские партнеры и союзники просят Вашингтон улучшить отношения с Москвой. В то же время, он вновь обвинил Россию во "вмешательстве" в выборы в Нидерландах и Франции.

"Мы продолжаем слышать из Вашингтона противоречивые заявления. Тиллерсону пришлось выступать в комиссии палаты представителей конгресса США, и с одной стороны он должен был говорить о том, что "ласкает слух" конгрессменов о якобы вмешательстве РФ в выборы, а с другой стороны – объективная констатация того, что происходит в мире", — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что в России слышат о существующих настроениях в международном сообществе, о том, что в мире устали от последовательной линии уже нескольких подряд американских администраций на осложнение отношений с Россией.

"Были определенные надежды на администрацию Дональда Трампа, пока они не оправдываются, шанс окончательно не упущен, но стремительно теряется в пространстве и времени", — сказал сенатор.

По его словам, администрацию Трампа его оппоненты "обложили "красными флажками", не давая ему двигаться вперед на российском направлении".

По мнению Косачева, противники Трампа используют Россию как повод для претензий, для создания юридических предпосылок для запуска возможной процедуры импичмента.

"Россия оказалась в заложниках этой внутриполитической возни США", — констатировал глава комитета СФ.